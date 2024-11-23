أيمن سلامة ناعيا الملحن محمد رحيم: "شريك نجاح أحلى تترات مسلسلاتي"

نعى السيناريست أيمن سلامة الملحن محمد رحيم، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

ونشر السيناريست أيمن سلامة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشور ينعي فيه الراحل ليشارك به جمهوره.

منشور السيناريست أيمن سلامة

وجاء منشور السيناريست أيمن سلامة "انا لله وانا اليه راجعون، تعجز الكلمات عن نعيك ياصديقي، الصديق العزيز الفنان محمد رحيم سأفتقدك كثيرا، خبر حزين ومؤلم لشريك نجاح احلي تترات مسلسلاتي رحمك الله وغفر لك واسكنك فسيح جناته".

يشار أن الملحن محمد رحيم كان قد تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، ونقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وزاره الفنان محمد منير.