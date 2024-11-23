البابا تواضروس يترأس صلوات القداس الإلهي من الإسكندرية.. بث مباشر

تنقل "البوابة نيوز"، البث المباشر لصلوات القداس الإلهي وسيامة آباء كهنة بيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية.

في سياق آخر، هنأ الأب القس فيلوباتير نبيه، سكرتير قداسة البابا، السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بمصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمناسبة العيد الوطني الـ 54، معربًا عن خالص أمنيات قداسة البابا لعمان حكومة وشعبًا بمزيد من التقدم والرخاء.

وأناب قداسة البابا تواضروس الثاني، الأب القس فيلوباتير نبيه، لحضور الحفل الذي أقامته سفارة سلطنة عمان بهذه المناسبة.







