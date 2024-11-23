فلسطين.. مدفعية الاحتلال تستهدف بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا بالمدفعية استهدف بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، استهدف خلالها المقاومة قوات الاحتلال بعبوة شديدة الانفجار في مخيم عسكر القديم شمال الضفة الغربية.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة جوية عنيفة على منزلًا يعود لعائلة "أبو سبلة"، في محيط خيام النازحين بمخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد 7 مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرين، جراء غارة إسرائيلية على منزل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.