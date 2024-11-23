الصحة اللبنانية: 4 شهداء و23 جريحًا في الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطة ببيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطة الفوقا في بيروت.

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات عنيفة على منطقة "النويري" في العاصمة اللبنانية بيروت. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية منطقة "فتح الله" في بيروت الغربية.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، أن الغارات التي شنها طيران الجيش الإسرائيلي الليلة، خلفت دمارا واسعا في المباني الواقعة بمنطقة "النويري".

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية على حارة حريك، ومنطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، تزامنًا مع تهديدات إسرائيلية باستهداف مناطق سكنية في منطقتي الشياح وبئر العبد.