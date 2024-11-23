لبنان.. غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت منطقة "النويري" في بيروت

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة على منطقة "النويري" في العاصمة اللبنانية بيروت. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية منطقة "فتح الله" في بيروت الغربية.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، أن الغارات التي شنها طيران الجيش الإسرائيلي الليلة، خلفت دمارا واسعا في المباني الواقعة بمنطقة "النويري".

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية على حارة حريك، ومنطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، تزامنًا مع تهديدات إسرائيلية باستهداف مناطق سكنية في منطقتي الشياح وبئر العبد.

وأعلن إعلام لبناني، أن هناك دوي انفجارات وسماع أصوات الأسلحة الرشاشة الثقيلة والخفيفة داخل مدينة الخيام، وتحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية.