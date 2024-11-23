أكرم حسني ينعى الملحن محمد رحيم ويدعو له بالرحمة والمغفرة

نعى الفنان أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الملحن والمطرب محمد رحيم، الذي توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونشر أكرم عبر حسابه، خبر وفاة الملحن محمد رحيم داعيًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

كان الفنان محمد رحيم تعرض لوعكة صحية في يوليو الماضي، حيث كشفت زوجته أنوسة كوتة مدربة الأسود، عن دخوله العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية.

أثبت الفنان محمد رحيم وجوده بقوة في عالم الموسيقى، وتعاون مع من كبار الفنانين، ويعد آخر أعماله الفنية أغنيته الجديدة "بنت اللذينة"، التي قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب.