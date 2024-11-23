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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. جيش الاحتلال ينسف مربعات سكنية شمالي قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنسف مربعات سكنية جديدة  في محيط دوار أبو شرخ ومنطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة.

في الساعات الأولى من صباح اليوم، اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، استهدف خلالها المقاومة قوات الاحتلال بعبوة شديدة الانفجار في مخيم عسكر القديم شمال الضفة الغربية.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم السبت، غارة جوية عنيفة على منزلًا يعود لعائلة "أبو سبلة"، في محيط خيام النازحين بمخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد 7 مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرين، جراء غارة إسرائيلية على منزل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

فلسطين جيش الاحتلال نسف مربعات سكنية شمالي قطاع غزة