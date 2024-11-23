وفاة الملحن والمطرب محمد رحيم عن عمر يناهز 45 عاما

السبت 23/نوفمبر/2024 - 04:01 ص

أعلن الفنان محمد شاهين عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، عن وفاة الملحن والمطرب الكبير محمد رحيم، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

وقال «شاهين» في منشوره: "البقاء لله في وفاة الملحن الكبير محمد رحيم، تغمده الله بواسع رحمته، يارب، وأدخله فسيح جناته، والهم أهله وذويه الصبر والسلوان، أدعوله بالرحمة والمغفرة".

محمد رحيم، الذي يعد من أبرز الأسماء في مجال التلحين والغناء، كان له العديد من الأعمال الفنية الناجحة التي تركت بصمة واضحة في الساحة الموسيقية. برحيله، فقدت الساحة الفنية أحد أبرز رموزها الذين قدموا أعمالا متميزة تركت أثرًا كبيرًا في قلوب الجمهور.

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.