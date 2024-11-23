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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تجري تحقيقاتها حول مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بكرداسة

أرشيفية
أرشيفية
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تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مصرع وإصابة ٤ أشخاص إثر حادث تصادم بكرداسة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسؤالهم حول الواقعة وصرحت بدفن المتوفى، كما قررت التحفظ على السيارات المتسببة فى الحادث وعرضها على لجنة فنية.

تلقى المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ودهس ووجود متوفي ومصابين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اصطدمت بها سيارة أخرى ملاكي من الخلف ممل نتج عنه إصابة قائدي السيارتين.

كما اصطدمت السيارة المتسببة بالحادث بطالبين عقب انحراف الطارة بعد اصطدامها بالسيارة الأولى مما نتج عنه مصرع أحدهما وإصابة الآخر، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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