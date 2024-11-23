اليوم.. محاكمة سائق بتهمة دهس 7 لاعبين في الشيخ زايد

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، محاكمة سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي.

محاكمة سائق سيارة

كانت قد أحالت النيابة العامة بالشيخ زايد، بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، التحقيق مع سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

دهس 7 من لاعبي فريق الدراجات

وكشفت التحقيقات عن أن الحادث وقع على الطريق الداعم الخاص بالخدمات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، صباح الأحد، أثناء تمرين 7 من لاعبي فريق الدراجات على الطريق الصحراوي، وتبين أن الطريق المذكور لا توجد به كاميرات مراقبة، كما تبين أن الحادث لا يوجد له شهود عيان حيث وقع في ساعة مبكرة، علاوة على عدم رؤية اللاعبين للسيارة التي دهستهم فقد أطاحت بهم من الخلف وفرت مسرعة.

تحريات المباحث

كلفت النيابة رجال المباحث بجمع التحريات اللازمة حول السيارة المتسببة في الحادث وقائدها والتحري حول وجود كاميرات مراقبة في محيط الحادث أو الطرق المؤدية إليه وإيفاد النيابة بها.

سماع أقوال المصابين

انتقل فريق من النيابة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لسماع أقوال اللاعبين المصابين، وتبين دخول 4 لاعبين للمستشفى في حالة حرجة ولا تسمح حالتهم بسماع أقوالهم، وغادر لاعب منهم المستشفى، ولم يتبق سوى حالتين تستمع النيابة لأقوالهما حول ملابسات الحادث وكيفية وقوعه.

وقال المصابان في أقوالهما أمام النيابة، إنهما لم يشاهدا ما حدث، معلقين: "مشوفناش حاجة، عربية خبطتنا من الخلف، وملحقناش نشوف أي حاجة، ومنعرفش حتى مواصفات العربية، لقينا نفسنا فوق بعض، وكله بيصرخ من العَجل اللي بيفرم بينا".