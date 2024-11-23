ترامب يختار سكوت بيسنت المدير التنفيذي لصندوق التحوط لمنصب وزير الخزانة

نقلت شبكة "CNBC" عن مصدر لها، أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يعتزم ترشيح المدير التنفيذي لصندوق التحوط سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة.

ويعتبر بيسنت المرشح الأوفر حظًا لهذا المنصب إلى جانب عدد قليل من المنافسين الآخرين بصفته وزيرًا للخزانة، وسيكون بيسنت البالغ من العمر 62 عامًا هو المسؤول المالي الرئيسي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى كونه مسؤولًا رئيسيًا لمساعدة ترامب في تنفيذ أجندته الاقتصادية الطموحة باعتباره من كبار شخصيات وول ستريت، والمدافع عن عديد من أهداف الرئيس ترامب الاقتصادية.

كما يؤيد بيسنت فرض التعريفات الجمركية تدريجيًا، وإلغاء القيود التنظيمية بهدف دفع عجلة الأعمال التجارية الأمريكية، والسيطرة على التضخم، كما دعا بيسنت إلى تشجيع التصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن الاستقلال في مجال الطاقة.

وأمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اختار بام بوندي وهي المدعية العامة لفلوريدا السابقة، لمنصب وزير العدل بعد انسحاب مات جيتز.

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "يشرفني أن أعلن أن المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، ستكون وزيرة العدل المقبلة".

يذكر أن، مات جيتز أعلن انسحابه من الترشح لمنصب وزير العدل والمدعي العام الأمريكي، بعد اتهامه في الاتجار بالجنس مع فتاة تبلغ 17 عاما، وتعاطي المخدرات غير المشروعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.