"البنتاجون": القوات الكورية الشمالية تحتشد في روسيا لدخول حرب بأوكرانيا قريبًا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن القوات الكورية الشمالية احتشدت في روسيا بهدف دخول الحرب في أوكرانيا قريبًا.

كما وأوضحت، أن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط تعرضت لـ 206 هجمات في الفترة من 18 أكتوبر 2023 وحتى 21 نوفمبر الحالي.

ويوم الخميس الماضي، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها ستواصل حتى اليوم الأخير من عمر إدارة بايدن، في المحاولات لوقف إطلاق النار في لبنان، كما أعرب "البنتاجون" عن قلقها البالغ حول استهداف الجيش اللبناني.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية مذكرتى الجنائية الدولية بإصدار مذكرتى اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، قائلة: "ليس لدينا تقييم قانونى حول الإجراءات الإسرائيلية فى غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية".