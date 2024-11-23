فلسطين.. شهيدان وأكثر من 20 إصابة جراء قصف إسرائيلي لمنزل في خان يونس

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم السبت، غارة جوية عنيفة على منزلًا يعود لعائلة "أبو سبلة"، في محيط خيام النازحين بمخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومنذ قليل، استشهد 7 مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرين، جراء غارة إسرائيلية على منزل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ومساء أمس الجمعة، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات عدة مدن وبلدات فلسطينية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم وضواحيها بعدد من الآليات، وجابت شوارع المدينة، وتحديدا شارع فرعون، ودوار السلام، ودوار خضوري، وسط إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحم جنود الاحتلال قرية حوسان غرب بيت لحم، وتمركزت في "المطينة" و"الشرفا" على المدخل الرئيس، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت.