فلسطين.. 7 شهداء بينهم 3 أطفال جراء استهداف الاحتلال لمنزل في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن هناك نحو 7 شهداء فلسطينيين بينهم 3 أطفال وإصابة آخرين جراء استهداف جيش الاحتلال لمنزل في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وفي ظل تعمد جيش الاحتلال استهداف المستشفيات والمراكز الطبية في جميع أنحاء قطاع غزة، أعلن مدير مستشفى كمال عدوان، إصابة الطبيب نهاد غنيم، وعامل بالمستشفى ومواطن جراء إلقاء طائرات مسيرة إسرائيلية قنابل على مدخل الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

ومساء أمس الجمعة، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات عدة مدن وبلدات فلسطينية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم وضواحيها بعدد من الآليات، وجابت شوارع المدينة، وتحديدا شارع فرعون، ودوار السلام، ودوار خضوري، وسط إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحم جنود الاحتلال قرية حوسان غرب بيت لحم، وتمركزت في "المطينة" و"الشرفا" على المدخل الرئيس، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت.