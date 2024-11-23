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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله اللبناني يعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجه في بلدة الجبين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا بواسطة صاروخ موجه في بلدة الجبين، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وتابع "حزب الله" من خلال بيان له، أنه استهدف للمرة الثامنة تجمعًا لقوات الجيش الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام بصلية صاروخية.

 وأوضح، أن عناصره يخوضون اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مع قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة الجبين منذ الساعة 08:25 من مساء أمس الجمعة وما زالت الاشتباكات مستمرة.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على حارة حريك، ومنطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، تزامنًا مع تهديدات إسرائيلية باستهداف مناطق سكنية في منطقتي الشياح وبئر العبد.

حزب الله اللبناني استهداف دبابة ميركافا بلدة الجبين