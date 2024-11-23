خالد سرحان ينعى والدة الفنانة مي عز الدين

نعى الفنان خالد سرحان والدة الفنانة مي عز الدين، والتي توفيت منذ ساعات قليلة، بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

ونشر الفنان خالد سرحان على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا ينعى فيه والدة الفنانة مي عز الدين.

منشور الفنان خالد سرحان

وجاء منشور الفنان خالد سرحان "لا حول ولا قوة إلا بالله .. خالص عزائي في وفاة والدة مي عز الدين".

يشار أن الفنانة منة فضالي كانت قد أعلنت وفاة والدة الفنانة مي عز الدين، بعد رحلتها مع المرض خاصةً الفترة الأخيرة.

ونشرت الفنانة منة فضالي على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا تنعى فيه الراحلة.

وجاء منشور الفنانة منة فضالي "لا حول ولا قوة إلا بالله حببتي ربنا يصبر قلبك ويرحمها برحمته ربنا يقويكي على فراقها .. في ذمة الله والدة صديقتي مي عز الدين.. ربنا يرحمك طنط مها كنتي جميلة وطيبة، أرجو قراءة الفاتحة".

كانت الفنانة زينة قد طالبت الجمهور الدعاء لوالدة الفنانة مي عز الدين، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية خلال الساعات القليلة الماضية.

يشار إلى أنه لم يُعلن حتى الآن عن تفاصيل الجنازة والعزاء.