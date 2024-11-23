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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

غارة إسرائيلية على حارة حريك ومنطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية على حارة حريك، ومنطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، تزامنًا مع تهديدات إسرائيلية باستهداف مناطق سكنية في منطقتي الشياح وبئر العبد.

وأعلن إعلام لبناني، أن هناك دوي انفجارات وسماع أصوات الأسلحة الرشاشة الثقيلة والخفيفة داخل مدينة الخيام، وتحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية.

كما نفذ الطيران الإسرائيلي، غارات على بلدة شبعا في جنوب لبنان. وارتفع حصيلة الشهداء جراء الغارة الإسرائيلية على منزل في دورس بالبقاع اللبناني إلى 7 شهداء.

غارة إسرائيلية حارة حريك الضاحية الجنوبية لبيروت