باريس سان جيرمان يسحق تولوز ويوسع الفارق على صدارة الدوري الفرنسي

سحق فريق باريس سان جيرمان ضيفه تولوز بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

أنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول متقدمًا على تولوز بهدف للا شيء، سجله البرتغالي جواو نيفيس في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، استمر باريس سان جيرمان في سيطرته على مجريات اللعب، حيث ألغى حكم اللقاء هدفًا في الدقيقة 56، سجله وارن زئير إيمري لاعب خط وسط الفريق الباريسي.

ولم يستسلم لاعبو باريس سان جيرمان حتى الأمتار الأخيرة من اللقاء في مضاعفة النتيجة، إذ أضاف لوكاس بيرالدو الهدف الثاني في الدقيقة 85، قبل أن يختتم فيتينيا الثلاثية في الدقيقة 90+2.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان على تولوز

وبتلك النتيجة، ظل باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة، ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه موناكو إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد تولوز عند 15 نقطة في المركز العاشر.