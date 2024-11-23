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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

منة فضالي تعلن وفاة والدة الفنانة مي عز الدين

مي عز الدين ووالدتها
مي عز الدين ووالدتها
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أعلنت الفنانة منة فضالي وفاة والدة الفنانة مي عز الدين، بعد رحلتها مع المرض خاصةً الفترة الأخيرة.

ونشرت الفنانة منة فضالي على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشورًا تنعى فيه الراحلة.

منشور الفنانة منة فضالي 

وجاء منشور الفنانة منة فضالي "لا حول ولا قوة إلا بالله حببتي ربنا يصبر قلبك ويرحمها برحمته ربنا يقويكي على فراقها .. في ذمة الله والدة صديقتي مي عز الدين.. ربنا  يرحمك طنط مها كنتي جميلة وطيبة، أرجو قراءة الفاتحة".

كانت الفنانة زينة قد طالبت الجمهور الدعاء لوالدة الفنانة مي عز الدين، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية خلال الساعات القليلة الماضية.

يشار إلى أنه لم يُعلن حتى الآن عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

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