الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على خادمة تحمل جنسية دولة الفلبين بعد اتهام الإعلامية بسمة وهبة لها بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل الفيلا ملكها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر

تلقى المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الإعلامية بسمة وهبة، تتهم فيه خادمتها تحمل جنسية دولة الفلبين بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من الفيلا ملكها الكائنة بدائرة القسم.

وأضافت «وهبة» في بلاغها باكتشافها ضياع خاتمين ومبلغ مالي من داخل الفيلا وبتفتيشها غرفة الخادمة عثرت عليهم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها أنكرت الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.