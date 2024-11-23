منتجات تراثية صديقة للبيئة.. نساء دمياط يبدعن في معرض «أيادي مصر»

تقدم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بالتهنئة إلى سيدات المحافظة المشاركات بمعرض "أيادي مصر" بالخارجة بالوادي الجديد، على النجاح الذى حققه جناح دمياط الذى تضمن عدد كبير من المشغولات اليدوية والمنتجات التراثية والدمياطية، وحصول المحافظة على شهادة تقدير من محافظة الوادي الجديد ووزارتي الصناعة والزراعة، والتى قامت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد بتسليمها للسيدات حيث حصلت محافظة دمياط على شهادة تقدير من محافظة الوادى الجديد ووزارتي الصناعة والزراعة بعد مشاركة سيدات دمياط بمعرض "أيادي مصر".

وشهد الجناح أيضًا تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رافقته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث أشادا بجودة المنتجات المعروضة التي عكست المهارة الفريدة والمتميزة للسيدات المشاركات.

هذا ويشار إلى أن السيدات المشاركات بالمعرض قد تلقوا عدد من التدريبات بالمدينة الصديقة للنساء التى تم إنشاؤها بالتعاون بين المحافظة والمجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN WOMEN، حيث ساهمت تلك التدريبات التى جاءت لتطوير مهارات السيدات بالحرف اليدوية والتراثية والمجالات التسويقية فى خلق رائدات أعمال ودعم أهداف تمكين المرأة اقتصاديا، لذا حصلت المدينة على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١ والمركز الثانى بنماذج الفراغات العامة المفتوحة الناجحة بمصر ببرنامج الأثر المحلى للمنتدى الحضرى العالمى الذى استضافته مصر هذا الشهر.

وتوجه "المحافظ" بالشكر إلى محافظة الوادى الجديد بقيادة اللواء محمد الزملوط والسيدة حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد على الاستقبال الحافل لسيدات المحافظة وإتاحة الفرصة لهن للمشاركة بالمعرض وهذا التكريم.