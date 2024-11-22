"الإعلاميين": مواجهة الشائعات يكون من خلال توعية الشباب

قال أيمن عدلي، رئيس لجنة التثقيف بنقابة الإعلاميين، إن النقابة مسؤولة عن العاملين في مجال الإعلام ليس فقط في إطار تقديم الخدمات، وتنظيم المصايف، ولكن في التصدي لبعض التجاوزات.

وأضاف "عدلي"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مواجهة الشائعات يكون من خلال توعية الشباب، وتدريب المبدعين في مجال الإعلام، مشيرًا إلى أن نقابة الإعلاميين تُرسل زملاء من أوائل كليات الإعلام إلى كافة القنوات التلفزيونية لإعداد جيل جديد من الإعلاميين.

ولفت إلى أن مصر تمتلك العديد من المبدعين والشخصيات المؤثرة، ودور وسائل الإعلام هو اكتشاف هؤلاء، مشيرًا إلى نقابة الإعلاميين تقف جنبًا إلى جنب المجلس العلى للإعلام في تنظيم وسائل الإعلام.