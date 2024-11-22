كين يبتعد عن مرموش.. بايرن ميونخ يكتسح أوجسبورج بالدوري الألماني

اكتسح فريق بايرن ميونخ ضيفه أوجسبورج بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الألماني.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما سيطر لاعبو بايرن ميونخ على مجريات اللعب، وحاول أكثر من مرة لهز شباك أوجسبورج.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات بايرن ميونخ التهديفية، وذلك حتى نجح الدولي الإنجليزي هاري كين في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

وأجرى البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني للفريق البافاري تغييرات لتنشيط الخط الهجومي، حتى تلقى كيفين شولتيربيك لاعب أوجسبورج البطاقة الحمراء في الدقيقة 90+3، التي شهدت تسجيل كين الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضًا.

هاري كين يوسع الفارق مع عمر مرموش

ووقع هاري كين على الهدف الثالث له ولفريق بايرن ميونخ في المباراة في الدقيقة 90+6، ليسجل هاتريك ويوسع الفارق مع النجم المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت على سباق هداف الدوري الألماني هذا الموسم إلى 3 أهداف، بعدما كان الثنائي يتساوى في عدد الأهداف بـ11 هدفًا على قمة هدافي المسابقة.

وبتلك النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 29 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.