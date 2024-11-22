التموين: توفير البيض التركي والمحلي بـ150 جنيهًا للكرتونة

قال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، إن الوزارة تعمل على توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين مثل السكر والأرز بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير اللحوم في المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ المتنقلة بأسعار جيدة للمواطن.

وأضاف "ثابت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن سوق اليوم الواحد ليس بجديد على الشعب المصري، ويبدأ مع بداية يوم الجمعة، وينتهي مع مساء اليوم، ويعد فرصة للشراء والتنزه في نفس الوقت.

ولفت إلى أن الوزارة عملت على توفير البيض التركي والمحلي بسعر 150 جنيهًا للكرتونة كما تم توفير السكر في سوق اليوم الواحد بـ30 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة السلعة من أجل زيادة المعروض، وبالتالي توفير السلعة بسعر منخفض.