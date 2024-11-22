الأوقاف: 700 واعظة لنشر الفكر المعتدل

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن استراتيجية وزارة الأوقاف قائمة على بناء الفكر والتوعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تصحيح الأفكار في المساجد، خلاف توعية الناس بمفاهيم الترشيد مثل ترشيد المياه، ومواجهة الفكر المتطرف والمنحرف، فضلا عن توجيه قوافل دعوية لبث الفكر المستنير.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك أكثر من 700 واعظة في وزارة الأوقاف يقمن بدور كبير في نشر الفكر المستنير، مشيرًا إلى أن وزارة الاوقاف تعمل على تصدير الكتب الدينية إلى كافة الدول سواء العربية أو الأجنبية في هذا الإطار.

وأوضح أن هناك قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء توجهت إلى شمال سيناء، وهناك قافلة انطلقت إلى محافظة المنيا، وأخرى للإسكندرية بالتعاون بين الأزهر والأوقاف، وهذا يعكس التعاون بين جميع المؤسسات الدينية في نشر الفكر الإسلامي المعتدل.