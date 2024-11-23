بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة

في ليلة روحانية مفعمة بالإيمان، شهد مسجد الوهاب بالسقالة، مساء أمس الجمعة، ختامًا مميزًا لحفل ختم القرآن الكريم، جاء هذا الحفل بتوجيهات كريمة من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومتابعة حثيثة من وكيل الوزارة الدكتور هاني السباعي، وإشراف مباشر من الشيخ إسماعيل السباعي، والشيخ عبد الباسط عثمان.

شهد مسجد الوهاب بالسقالة ليلةً مباركة، حيث اختتم رواد المسجد الكريم ختم القرآن الكريم بصوت الشيخ صالح جمال، إمام المسجد، والذي يتمتع بصوت ندٍ وجميل ألهب الحضور.

أقيم الحفل في أجواء إيمانية تسودها المحبة والتقوى، حيث تجمع المصلون للاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم بصوت الشيخ جمال، الذي أجاد في تجويد آيات الله.

وفي ختام الحفل، رفع المشاركون أكف الضراعة داعين الله تعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا القرآن الكريم نورًا لهم في دجى القبور، وشفيعًا لهم يوم القيامة.

وقال الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر: "يشرفنا أن نكون جزءًا من هذا الحدث العظيم، الذي يعكس اهتمام وزارة الأوقاف بتشجيع حفظ القرآن الكريم وتلاوته."

وقدم الشيخ إسماعيل السباعي مدير إدارة أوقاف الغردقة الشكر لجميع المشاركين على حضورهم المميز، "وندعو الله أن يجعل هذا المحفل بداية لمزيد من الخير والبركة."

وفي الختام، توجيه، مدير ادارة الغردقة، بالشكر لجميع القائمين على هذا المحفل، وللشيخ صالح جمال على تلاوته المميزة، داعين الله أن يجعلهم من أهل القرآن.

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