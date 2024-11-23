ضمن مبادرة «بداية».. الكشف بالمجان على 1343 مواطن بدمياط

أعلنت مديرية الصحة في دمياط عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٣٤٣ مواطن بقافلة أطلقتها الصحة بقرية أم الرزق ضمن المبادرة الرئاسية الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأعلنت مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد بدران عن استمرار انعقاد القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق وتوفير الخدمات العلاجية بالمجان للمواطنين، حيث انطلقت قافلة طبية مجانية بقرية أم الرزق بمركز كفر سعد استمرت على مدار يومين، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان".

حيث أشار البيان الصادر عن مديرية الصحة إلى أن القافلة تضمنت ١٠ عيادات تخصصية، علاوة على تضمنها وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، وتردد عليها ١٣٤٣ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم إحالة عدد ٥ حالات لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضًا إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالة، وإجراء ٢٢٣ تحاليل بمعمل الدم وتحليل بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص ٢٤ حالة بالأشعة و٤٣ حالة بالسونار، وفحص ١٥٥ حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وعقد ٨ ندوات للتثقيف الصحى حضرها ١٣٨ مواطن.

أعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط عن خدمات وفعاليات مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان " خلال الأسبوع من صحة دمياط حيث تم تقديم ٨٩١٣١ خدمة علاجية للمواطنين من خلال المستشفيات وتقديم ٨٣٦٧٦ خدمة صحية من خلال وحدات الرعاية الأساسية.

كما تم إقامة قافلتان طبيتان الأولى بنجع الجبايلة مركز كفر البطيخ والأخرى بعزب العرب مركز فارسكور وتنفيذ ١٣٣ عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار وتقديم خدمات التثقيف الصحي والتربية السكانية لأكثر من ٨٠٤٠ مواطن تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.