الوداد ينتزع تعادل إيجابي من الرجاء في ديربي الدوري المغربي

نجح فريق الوداد البيضاوي في انتزاع التعادل الإيجابي بهدف لمثله من مضيفه الرجاء الرياضي، خلال مباراة الديربي التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب العربي الزاولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المغربي.

واصل الفريقان مسلسل النتائج المتذبذبة، حيث فشل الرجاء في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي، في حين رفع الوداد رصيده من النقاط وقلص الفارق مع فرق الصدارة، بعد مباراة ديربي الدوري المغربي، التي أقيمت بدون حضور جماهيري.

مباراة ديربي الدوري المغربي بين الرجاء والوداد

بدأ الرجاء المباراة بقوة وتمكن من تسجيل هدف التقدم عن طريق لاعبه بابي عثمان ساخو في الدقيقة 54، ليهيمن على مجريات اللعب ويقترب من تحقيق الفوز.

ولم يستسلم الوداد، ونجح في إدراك التعادل القاتل في الدقيقة 79 عن طريق محمد رايحي، ليهز شباك غريمه التقليدي ويحرمه من تحقيق الفوز.

أدى التعادل إلى استياء جماهير الرجاء، حيث كانت تتطلع للفوز في هذه المباراة الهامة، في المقابل، احتفل لاعبو الوداد بهذه النتيجة التي تعتبر إيجابية بالنسبة لهم.

وبتلك النتيجة، يحتل الرجاء المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 14 نقطة، بينما ارتفع رصيد الوداد إلى 16 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.