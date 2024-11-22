نقيب الصحفيين: الشركة المتحدة تتنازل عن بلاغها ضد الزميل حمدي حمادة

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، تناول الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن بلاغها ضد الزميل حمدي حمادة.

وكتب نقيب الصحفيين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": خالص الشكر لمجلس إدارة الشركة المتحدة على استجابتهم السريعة لتدخل نقابة الصحفيين لحل مشكلة الزميل حمدي حمادة، ووعد الأستاذ عمرو الفقي خلال اتصال هاتفي معي منذ قليل بأن محامي الشركة سيتوجه للنيابة صباح الأحد القادم للتنازل عن البلاغ بحق الزميل حمدي حمادة، وتأكيده على أن الشركة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع الصحفي، وحريصة على علاقات الود بين الزملاء، حيث يعمل بها 3 آلاف زميل، وأن الدافع لتحركها كان الدفاع عن العاملين بها مما نالهم من طعون غير حقيقية.

وأضاف: "وشدد على حرص الشركة على احتواء أية مشكلة في إطار من التفاهم داخل البيت الصحفي؛ استنادًا للمعايير والمواثيق المهنية، التي تمنع الطعن في المواطنين استنادًا لأقاويل مرسلة أو معلومات غير مدققة.

وتابع نقيب الصحفيين: النقابة إذ تثمّن للشركة استجابتها وتقديرها لتدخل النقابة، فإنها تتمنى أن يتم التعامل بنفس الروح والتفهم من جانب كل الأطراف مع كل قضايا وأزمات الزملاء الأخرى، - خاصة ما يتعلق بقضايا النشر - وبعضها مطروح أمام جهات التحقيق حاليًا ليتم تسويتها داخل البيت الصحفي، ومن خلال الأدوات النقابية.

واختتم منشوره بقوله: "وتشدد النقابة على أن بداية الطريق للقضاء على المعلومات غير المدققة هو إقرار قانون لحرية تداول المعلومات، فنشر المعلومات الصحيحة وإتاحتها من مصادرها هو الكفيل بسد كل المنافذ أمام أية معلومات مغلوطة أو غير مدققة".