سمير فرج عن قرار اعتقال نتنياهو: نقطة سوداء في تاريخ دولة الاحتلال

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُعتبر إدانة مباشرة لدولة الاحتلال، وهذا القرار سيكون نقطة سوداء في تاريخ دولة الاحتلال.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الوضع في لبنان أو قطاع غزة لن يتغير، ولن يحدث أي وقف لإطلاق النار إلا بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة في 20 يناير المقبل.

وأشار إلى أن الصديق الصدوق لدونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولذلك لن يوقف نتنياهو الحرب إلا بعد تولي ترامب السلطة لكي ينسب إليه السلام.