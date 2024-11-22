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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حسين فهمي: التمويل عائق أي مهرجان فني وتلقيت الدعم من وزارة الثقافة

حسين فهمي
حسين فهمي
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كشف الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٥، أن التمويل هو العائق الأساسي لأي مهرجان فني حول العالم، لأن الماديات هي التي تسمح بمهرجان ناجح على مستوى التنظيم وأن يخرج بأفضل شكل.

ووجه الفنان حسين فهمي الشكر إلى السيد أحمد هنو وزير الثقافة، لما قدمه من دعم كبير لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٥، خاصةً في تلك الدورة المؤجلة عن العام الماضي لما تمر به المنطقة العربية.

حسين فهمي 

وتابع الفنان حسين فهمي في تصريحات خاصة لقناة "دي إم سي" على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن رجال الأعمال والشركات المصرية قدموا جهوداً كبيرة خلال تلك الدورة.

يشار أن حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٥، يشارك به عدد من نجوم الفن والإعلام، وأبرز الحضور الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، والإعلامي الدكتور عمرو الليثي، والإعلامي تامر أمين، والفنان خالد الصاوي، صبري فواز، أمينة خليل، ميرهان حسين، يسرا، أحمد حلمي، أسماء جلال، رانيا يوسف.

حسين فهمي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وزير الثقافة أحمد هنو