سمير فرج: الجماعات المتطرفة تُريد الإيقاع بين الشعب والجيش والرئيس

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري، إن الجماعات المتطرفة تُريد الإيقاع بين الشعب والجيش والرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل هدم الدولة المصرية، وهذا لن يحدث على الإطلاق، مشيرًا إلى أن العاملين في المحطات التابعة للجماعة الإرهابية ليسوا مصريين، وعلى الشعب المصري ألا يستمع إليهم على الإطلاق.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الجماعات المتطرفة تحدثت عن انتشار الكوليرا في أسوان خلال الشهور الماضية، وهذا يأتي في إطار شن حرب من الجيل الرابع على الدولة المصرية، وعلى الشعب المصري ألا يستمع لمثل هذه الشائعات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن ضرورة أن يتسم القرار المصري بالهدوء، خاصة وأن السنوات الماضية شهدت متغيرات كثيرة جدًا، معقبًا: "الرئيس السيسي تحدث عن أنه لا يريد أن يتخذ قرارًا متسرعًا قد يضيع البلد".

وأكد أن الرئيس السيسي نجح في تحديث الجيش المصري، وتنويع مصادر السلاح، حتى لا تتحكم أحد الدول في تسليح الجيش المصري.