سمير فرج: مصر لأول مرة تواجه تهديدات من 3 اتجاهات

عقب اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري، على لقاء الرئيس السيسي الأخير مع قيادات وضباط القوات المسلحة، قائلاً: "الرئيس السيسي اختار هذا التوقيت للقائه بقيادات وضباط القوات المسلحة بهدف إرسال رسالة للشعب والجيش ولمن يهمه الأمر".

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الرئيس السيسي تحدث خلال لقائه عن أن مصر لأول مرة تواجه تهديدات من ثلاثة اتجاهات سواء من جهة الغرب في فلسطين أو جهة الغرب في ليبيا، أو من الجنوب في السودان الذي يُعاني من أكبر مجاعة في العصر الحديث، خلاف ما يحدث في اليمن.

وأوضح أن الرئيس السيسي يريد أن يُرسل رسالة للشعب والجيش بأن المنطقة مُشتعلة ومُلتهبة، ورغم ذلك القوات المسلحة قادرة على الحفاظ على استقرار الدولة المصرية.