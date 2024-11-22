"تاريخ موجز لعائلة" أفضل فيلم آسيوي طويل بالقاهرة السينمائي

حصل فيلم “تاريخ موجز لعائلة" للمخرج ”لين جيانجي" على جائزه منظمه ترويج السينما الاسيويه وحصل على افضل فيلم اسيوي طويل

يُذكر أن فعاليات المهرجان انتهت اليوم، حيث شهدت مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بالإضافة إلى عرض حلقتين تلفزيونيتين. وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.