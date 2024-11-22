حالة عشق يحصل على جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي

حصل فيلم حالة عشق على جائزة سعد الدين وهبة خلال حفل ختام مهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته 45.

فيلم حالة عشق تم منحه 10000 دولار أمريكي تمنح للمنتجين والعمل من إخراج كارول منصور ومنى خالد.



يذكر أن فيلم "أبو زعبل 89" للمخرج بسام مرتضى فاز بجائزته الثالثة من لجنة تحكيم الفيلم الأفريقي، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، المقام حاليا بدار الأوبرا، بعد أن حصد جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، وجائزة أسبوع النقاد الدولية.

وفاز فيلم دخل الربيع يضحك للمخرجة نهى عادل بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يذكر أن فيلم "سيمون الجبل" حصل على جائزه فتحي فرج وفيلم سيمون الجبل اخراج فيديريكو

لويس" الارجنتين"

تجدر الإشارة إلى ان فيلم الماس خام للمخرج اجاث ريدينجر حصل على جائزه شادي عبد السلام لاحسن فيلم في حفل ختام مهرجان القاهره السينمائي الدولي

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي انتهت اليوم بحفل الختام المقام بدار الأوبرا المصرية بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".