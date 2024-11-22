محمد خوري يحصد جائزة يوسف شريف رزق الله كأفضل ممثل في القاهرة السينمائي

حصد الممثل المغربي محمد خوري جائزة يوسف شريف رزق الله كأفضل ممثل وقيمتها 2000دولار، عن فيلم "المرجا الزرقا"، الذي عرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "المرجا الزرقا" روائي تدور أحداثه حول يوسف، صبي يبلغ من العمر اثني عشر عامًا، يتيم وكفيف، يعيش مع جديه في قرية نائية في الصحراء. في أحد الأيام، فاجأه جده بشراء كاميرا له. بعد ذلك، يصور يوسف كل ما حوله، وهناك رحلة إلى البحيرة الزرقاء في الصحراء ماذا يفعل يوسف؟.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".