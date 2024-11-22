ads
السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بالصور.. كنيسة الروم الأرثوذكس تُحيي تذكار بولس ميناس متروبوليت طنطا

جانب من الصلوات
جانب من الصلوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 اقامت كنيسة الروم الأرثوذكس صباح اليوم صلوات القداس الإلهي بمناسبة ذكرى وفاة المتروبوليت بولس ميناس مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها (28 نوفمبر 1968 - 25 نوفمبر 1995) وترأس المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها والمفوض البطريركي للشئون العربية القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس بمدينة بطنطا بمشاركة راعي الكنيسة الأرشمندريت نقولا فانوس.

في نهاية القداس الإلهي أقيمت خدمة صلاة التريصاجيون من أجل راحة نفس المتروبوليت بولس ميناس.

كما حضر الصلوات المهندس مجدي زريق رئيس مجلس وكلاء الكنيسة والدكتور رائف عوض الله نائب الرئيس والسيد/ شريف زريق أمين الصندوق وشعب الكنيسة.

البطريركي الأرشمندريت الروم الأرثوذكس القديس جيورجيوس القداس الألهي المتروبوليت نقولا صلوات القداس الإلهي صلاة التريصاجيون