بالصور.. كنيسة الروم الأرثوذكس تُحيي تذكار بولس ميناس متروبوليت طنطا

اقامت كنيسة الروم الأرثوذكس صباح اليوم صلوات القداس الإلهي بمناسبة ذكرى وفاة المتروبوليت بولس ميناس مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها (28 نوفمبر 1968 - 25 نوفمبر 1995) وترأس المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها والمفوض البطريركي للشئون العربية القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس بمدينة بطنطا بمشاركة راعي الكنيسة الأرشمندريت نقولا فانوس.

في نهاية القداس الإلهي أقيمت خدمة صلاة التريصاجيون من أجل راحة نفس المتروبوليت بولس ميناس.

كما حضر الصلوات المهندس مجدي زريق رئيس مجلس وكلاء الكنيسة والدكتور رائف عوض الله نائب الرئيس والسيد/ شريف زريق أمين الصندوق وشعب الكنيسة.