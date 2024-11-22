استئصال 20 ورما ليفيا من رحم فتاة فى الدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، نجاح فريق طبى بمستشفى ميت غمر العام فى استئصال 20 ورما ليفيا متعدد الشكل والحجم مع المحافظة علي الرحم.

وقال وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، مساء اليوم الجمعة، أن مستشفى ميت غمر استقبلت فتاة تعانى من نزيف مهبلي شديد ومتكرر لا يستجيب للعلاج وبعمل أشعة فوق صوتية تبين وجود أورام ليفية متعددة تضخم بالرحم.

فيما أكد الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجى أنه ،عقب إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، جرى تجهيز المريضة للعمليات.واستئصال الأورام

وأعرب وكيل الوزارة عن تقديره للجهود المبذولة والمتميزة من الفريق الطبى بمستشفى ميت غمر متمنيا لهم المزيد من التوفيق.