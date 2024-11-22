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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرا الرياضة والتضامن يشهدان حفل تجهيز 430 عروس

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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شهد  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حفل تجهيز 430 عروسة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بمركز شباب القاهرة الجديدة، بحضور كثيف للسادة النواب، والقيادات الشعبية والتنفيذية.
تأتي الفعالية في إطار دعم المبادرات المجتمعية الرامية إلى مساعدة الشباب وتخفيف أعباء الزواج، وهو مثال على التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية هذه المبادرات في تحقيق رؤية الدولة لتمكين الشباب ودعم استقرارهم الاجتماعي.

الشباب والتضامن محافظ القاهره تجهيز 430 عروسة مركز شباب القاهرة الجديدة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى