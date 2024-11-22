إزالة 15 تعديا على أراض ببنى مزار

تابعت اكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار ازالة التعديات على الاراضى الزراعية والبناء المخالف.



حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ١٥حالة ازالة للتعديات على الاراضى الزراعية و البناء المخالف وايقاف حالة هدم وملعب غير مرخص ببنى مزار .

حيث قام عبدالله ربيع وعاشور سيد نائبا رئيس المركز ورؤساء الاحياء بالتعاون مع إدارة الازالات بالمركز ب

- إزالة ٩ حالات تعدى بالبناء المخالف بحى غرب.

- ايقاف حالة حفر لبشة بشارع التجارة امام مدرسة التجارة بنات.

- إيقاف حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني بحى شرق والتحفظ على ٣١ سيخ حديد و٢ برويطة.

- غلق ملعب غير مرخص باول طريق العوسى.





وتمكن ياسر صلاح سكرتير المركز من ايقاف حالة هدم بجوار جامع الشيخ سيد بحي شرق، مع ايقاف حالة صبه خرسانية بطريق الساحة وتم التحفظ علي الخلاطة بالحملة الميكانيكية.

وازال سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات والتنظيم بالوحدة ومسئول الزراعة حالة تعدى على ارض زراعية بحوض الساحل، مع إيقاف الأعمال بحفر خوازيق بأرض القصبى الشارع السابع وتم التحفظ على البريمة و ٢٠سيخ حديد ٤لينه طول ٤م.

وقام عمر محمد شحاته رئيس الوحدة المحلية بشلقام و قسم الازالات بردم حفر قواعد خرسانية على ارض اصلاح زراعى بقرية اعطو "عزبة بولسة و تم تسلمها إلى جهة الولاية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.