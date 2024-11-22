شاهد.. إطلالات مميزة لنجمات الفن في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، والذي شهد توافد عدد من نجمات الفن واللاتي حرصن على الظهور بإطلالات مميزة على الريد كاربت خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وكان من أبرزهن ليلى علوي وأمينة خليل ويسرا وإلهام شاهين ونسرين طافش ورانيا يوسف وميرهان حسين وغادة إبراهيم.

قدم المهرجان في دورته الـ 45، عدد كبير من الفعاليات الفنية والورش والندوات الخاصة بصناعة السينما، والتحديات التي تواجه الصناعة، إلى جانب حالة التبادل الثقافي والفني بين الدول المشاركة.

دعم المهرجان منذ اللحظة الأولى، القضية الفلسطينية، بداية من فيلم افتتاح المهرجان "أحلام عابره"، مروراً بدعم القضية خلال حفل الافتتاح وكلمة رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي في الحفل.