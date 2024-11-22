مسار يخطف البرونزية ويحسم المركز الثالث بدوري أبطال أفريقيا للسيدات

انتهت منذ قليل، مباراة مسار وايدو كوينز النيجيري على ملعب العبدي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب بن محمد العبدي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا للسيدات المقامة في دولة المغرب .



حاول الفريقان السيطرة على الكرة لحسم الموقف لصالحه بالمركز الثالث، إلا ان الفريقين استطاع أن يحافظا على شباكهما نظيفة لآخر دقيقة في المباراة .



لتحسم المباراة بضربات الجزاء لصالح فريق مسار حيث استطاع أن يسدد في شباك كوينز ٤ ضربات جزاء ليضمن بذلك الميدالية البرونزية وجائزة المركز الثالث ويحصل على 350 ألف دولار، فيما حصل ايدو كوينز المركز الرابع على 300 ألف دولار فقط.

كان قد حصل فريق مسار على 300 ألف دولار بعد تأهله لدور نصف النهائي



وتعد مشاركة فريق مسار هى الأولى للفريق فى دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية، والثالثة للأندية المصرية بعد مشاركة وادى دجلة فى مرتين سابقتين ولكنه ودع البطولة من دور المجموعات.

ولفت نادي مسار المصري الأنظار منذ دور المجموعات في المنافسة، بعد أن تمكن من الفوز على حامل اللقب نادي ماميلودي صن داونز بهدف من ركلة جزاء سجلته، ساندرين نيونكورو. هذه النتيجة كانت كافية لتأهل المصريات إلى نصف النهائي، حيث قدم أداءً قويًا أمام نادي الجيش الملكي المغربي، مُمثل البلد المُضيف.