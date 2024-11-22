فوز " ألماس خام"بجائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم بالقاهرة السينمائي

حصل فيلم" الماس خام "للمخرج اجاث ريدينجر على جائزه شادي عبد السلام لأحسن فيلم في حفل ختام مهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته ال 45 المقام اليوم بدار الأوبرا المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم ابو زعبل 89 للمخرج بسام راضي وفيلم حالة عشق حصلا على جائزه افضل فيلم وثائقي طويل خلال حفل ختام مهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته ال 45 المقام اليوم بدار الاوبرا المصريه

فيلم ابو زعبل 89 للمخرج بسام راضي مصر والمانيا" وفيلم حالة عشق اخراج كارول منصور والبلد فلسطين الاردن لبنان المملكه المتحده الكويت

يذكر ان فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي انتهت اليوم بحفل الختام المقام بدار الأوبرا المصرية بمشاركة 190 فيطلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".