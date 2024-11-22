أمينة خليل تتوقع صدمة الجمهور بقضية مسلسل "لام شمسية"

كشفت الفنانة أمينة خليل، عن أحدث أعمالها الدرامية "لام شمسية" المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2025، ضمن حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45.

وقالت أمينة خليل: “مسلسل لام شمسية المقرر عرضه في موسم رمضان 2025 مسلسل صعب يناقش موضوع اتناقش قبل كده لكن مش بالطريقة دي، ودوري وسرد الأحداث مختلف، أنه يبدأ على طول يناقش القضية من حلقاته الأولى وهيبقى صدمة، وحاليًا مركزة في رمضان وعاملين معسكر”.

وتابعت خلال لقائها بقناة "DMC": “مهرجان القاهرة السينمائي له معزة خاصة، بحب جدًا أبقى موجودة، للأسف مكنتش موجودة في الافتتاح، لكن موجودة في الختام، وببارك للأستاذ حسين فهمي على المهرجان وجائزة جولدن جلوب، ومستنية اشوف المهرجان يكبر أكتر وأكتر”.