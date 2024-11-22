ads
الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أبرزهم ليلى علوي وأمينة خليل.. إطلالات مميزة لنجمات الفن في ختام القاهرة السينمائي

ليلى علوي
ليلى علوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، والذي شهد توافد عدد من نجمات الفن واللاتي حرصن على الظهور بإطلالات مميزة على الريد كاربت خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وكان من أبرزهن ليلى علوي وأمينة خليل ويسرا وإلهام شاهين ونسرين طافش ورانيا يوسف وميرهان حسين وغادة إبراهيم.

قدم المهرجان في دورته الـ 45، عدد كبير من الفعاليات الفنية والورش والندوات الخاصة بصناعة السينما، والتحديات التي تواجه الصناعة، إلى جانب حالة التبادل الثقافي والفني بين الدول المشاركة.

دعم المهرجان منذ اللحظة الأولى، القضية الفلسطينية، بداية من فيلم افتتاح المهرجان "أحلام عابره"، مروراً بدعم القضية خلال حفل الافتتاح وكلمة رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي في الحفل.

IMG-20241122-WA1061
IMG-20241122-WA1061
IMG-20241122-WA1062
IMG-20241122-WA1062
IMG-20241122-WA1053
IMG-20241122-WA1053
IMG-20241122-WA1048
IMG-20241122-WA1048
IMG-20241122-WA1050
IMG-20241122-WA1050
IMG-20241122-WA1049
IMG-20241122-WA1049
IMG-20241122-WA1046
IMG-20241122-WA1046
IMG-20241122-WA1042
IMG-20241122-WA1042
IMG-20241122-WA1047
IMG-20241122-WA1047
IMG-20241122-WA1044
IMG-20241122-WA1044
IMG-20241122-WA1041
IMG-20241122-WA1041
IMG-20241122-WA1035
IMG-20241122-WA1035
IMG-20241122-WA1024
IMG-20241122-WA1024
IMG-20241122-WA1010
IMG-20241122-WA1010
IMG-20241122-WA1007
IMG-20241122-WA1007
IMG-20241122-WA0990
IMG-20241122-WA0990
IMG-20241122-WA0985
IMG-20241122-WA0985
IMG-20241122-WA0982
IMG-20241122-WA0982
IMG-20241122-WA0970
IMG-20241122-WA0970
IMG-20241122-WA0941
IMG-20241122-WA0941
مهرجان القاهرة السينمائي حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الفنانة ليلي علوي الفنانة أمينة خليل إلهام شاهين