إجراء تحليل مخدرات لابن زوجة الشيف الشربيني في واقعة دهس عامل الدليفري

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد عرض ابن زوجة الشيف الشربيني المتهم بدهس عامل دليفري والتسبب في وفاته علي الطب الشرعي لأخذ عينة وبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

حبس ابن زوجة الشيف الشربيني

وفي وقت سابق أمرت النيابة بحبس ابن زوجة الشيف الشربيني 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة انتداب لجنة هندسية لفحص السيارة.

إخلاء سبيل الشيف الشربيني

كما قررت النيابة إخلاء سبيل الشيف الشربيني وصرفه من سرايا النيابة بكفالة 20 ألف جنيه ما لم يكن مطلوب علي ذمة قضايا أخري لكونه مالك السيارة المستخدمة في حادث دهس عامل الدليفري والتي كان يقودها ابن زوجته بمدينة الشيخ زايد.

كانت الأجهزة الأمنية قد كشف ملابسات ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعى بشأن إصطدام سيارة "شيف شهير" بدراجة نارية مما أدى إلى وفاة قائدها بالجيزة.

ابن زوجة الشيف الشربيني يدهس عامل دليفري

بالفحص تبين أنه تبلغ بتاريخ اليوم 22 نوفمبر الجارى لقسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة بوقوع حادث تصادم ومتوفى، بالإنتقال تبين أنه حال سير السيارة المشار إليها اصطدمت بدراجة نارية من الخلف مما أدى إلى وفاة قائد الدراجة النارية، وأفاد أحد شهود الواقعة بأن قائد السيارة فر هاربًا عقب وقوع الحادث وتوقف على بعد مسافة 100 متر لحدوث عطل بالسيارة وترجل منها وفر هاربًا.

الشيف الشربيني يصطحب ابن زوجته لقسم الشرطة

وفى وقت لاحق حضر الشيف الشربيني إلى مقر القسم مالك السيارة محل الواقعة وبصحبته نجل زوجته "طالب 16 سنة، لا يحمل رخصة قيادة" وقرر أن نجل زوجته هو مرتكب الحادث وفر هاربًا من مكان الحادث عقب تعطل السيارة خشية تعرض المواطنين له، وتعرف الشاهد على مرتكب الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة ومالكها ونجل زوجته وتولت النيابة العامة التحقيق.