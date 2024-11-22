جامعتا الأقصر و"بكين للبريد" يبحثان سبل التعاون في الذكاء الاصطناعي

أجرت الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر يرافقها كل من الدكتورة إسراء علي السيد المستشار الثقافى لجمهورية مصر العربية بدولة الصين، والدكتور حسن رفعت مدير مكتب التعاون الدولي بجامعة الأقصر، زيارة رسمية إلى جامعة بكين للبريد والاتصالات؛ لبحث أوجه التعاون بين الجامعتين، وذلك في ختام زيارتها الرسمية لجمهورية الصين الشعبية لبحث التعاون الأكاديمي والجامعي.

واستقبل الوفد المصري في الجامعة الصينية؛ نائب رئيس الجامعة Professor Su Sen، ومدير مكتب العلاقات الدولية Dr. Wang Yaok، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون بين جامعة الأقصر وجامعة بكين للاتصالات، لاسيما في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني فى مجالات الفنون الجميلة، والآثار، والسياحة.

وخلال الاجتماع، اتفقت جامعة الأقصر وجامعة بكين للبريد والاتصالات على عمل مذكرة تفاهم؛ للبدء فى تنفيذ أنشطة مشتركة فى المجالات محل الاهتمام المشترك.

د.صابرين عبدالجليل: نسعى لبناء جسور التواصل العلمي عبر تعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية

وأوضحت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، أن جامعة بكين للبريد والاتصالات من المؤسسات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وهي تحتل المركز الرابع في تصنيف الجامعات الصينية، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس الدور المهم الذي بدأت جامعة الأقصر في الاضطلاع به نحو بناء جسور التواصل العلمي من خلال تعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية.

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