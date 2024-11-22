أبو زعبل وحالة عشق يفوزان بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل بالقاهرة السينمائي

حصل فيلم “أبو زعبل 89” للمخرج بسام راضي وفيلم “حالق عشق ”على جائزه أفضل فيلم وثائقي طويل خلال حفل ختام مهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته ال 45 المقام اليوم بدار الاوبرا المصرية.

فيلم أبو زعبل 89 للمخرج بسام راضي مصر والمانيا" وفيلم حالة عشق اخراج كارول منصور “ فلسطين الاردن لبنان المملكة المتحدة والكويت”

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي انتهت اليوم بحفل الختام المقام بدار الأوبرا المصرية بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".