هدف رونالدو لا يكفي.. النصر يخسر من القادسية بالدوري السعودي

تعرض فريق النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو للهزيمة من ضيفه القادسية بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شارك رونالدو أساسيًا مع النصر أمام القادسية، ولعب المباراة كاملة، كما سجل هدف فريقه الوحيد في اللقاء.

أوباميونج يقتل أحلام رفاق رونالدو

في الجهة المقابلة، تواجد المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز في التشكيل الأساسي لفريق القادسية، رفقة الهداف الجابوني بيير إيمريك أوباميونج، الذي أحرز هدف فوز الضيوف.

افتتح رونالدو التهديف لفريق النصر في الدقيقة 32، بعد متابعة جيدة لتمريرة زميله محمد سيماكان، قبل أن يدرك جوليان كينيونيس التعادل لرفاق أوباميونج في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، نجح أوباميونج في تسجيل الهدف الثاني لفريق القادسية في الدقيقة 50، ليسقط رفاق رونالدو على ملعبهم.

شارك كريستيانو رونالدو في 10 مباريات مع النصر هذا الموسم في الدوري السعودي، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد النصر عند 22 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما وصل رصيد القادسية إلى النقطة 22 في المرتبة الخامسة.