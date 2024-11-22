حسين فهمي يستقبل يسرا على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

استقبل حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، الفنانة يسرا على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45.

ظهرت يسرا على السجادة الحمراء وهي تمسك "يد" حسين فهمي وسط أجواء مبهجة، وشهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونيتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وحرص مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 على الاهتمام الكبير بفلسطين وكل ما يخص السينما الفلسطينية، إذ شهدت الفعاليات عرض مجموعة أفلام "من المسافة صفر" وهي مجموعة من الأفلام القصيرة التي أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، استجابةً للأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023.